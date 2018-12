Periodistas constatan producciones porcinas

El Círculo de periodistas de atención al sector agrícola en Granma recorre este miércoles instalaciones de la Empresa Porcina de esa región, próximo a cumplir su plan anual y que hará un aporte extra al cerrar diciembre.

Esos profesionales de la prensa realizan reportajes en las Unidades Empresariales de Base Valenzuela y Pedregales, del municipio de Bayamo, especializadas en la cría de pre cebas destinadas a los criadores de cerdos mediante convenios.

Esos agricultores tienen el peso de la producción porcina en Granma, que se venden de manera mayoritaria para su proceso industrial en las Unidades de Base Cárnico Bayamo, Manzanillo y Niquero, que elaboran alimentos para la canasta básica, el turismo y tiendas de recaudación de divisas.

La Empresa Porcina de Granma computa este año crecimientos en la cría de cerdos, respecto al real del 2017, y con más eficiencia.

