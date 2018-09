Participan en consulta popular estudiantes de la enseñanza media

A partir de este 3 de septiembre, fecha de inicio del curso escolar, los integrantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Villa Clara iniciarán los debates del Proyecto de Constitución cubana.

Los ciudadanos más jóvenes que participarán en ese proceso que comenzó en la nación el 13 de agosto, tendrán la alta responsabilidad de ofrecer sus criterios y argumentos para conformar la nueva Carta Magna

Previo al inicio de los debates sobre el Proyecto de Constitución en los colectivos de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Villa Clara, dirigentes de esa organización y los dúos que intervendrán en los intercambios fueron capacitados para asegurar su calidad

Las reflexiones de los jóvenes que coincidirán con las elecciones de esa asociación, serán una muestra de la confianza de la dirección del país en el estudiantado.

