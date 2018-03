Organizaciones cubanas denuncian exclusión de foro hemisférico

Representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, denunciaron hoy en La Habana, la exclusión de ambas organizaciones del Foro de la Sociedad Hemisférica, que sesionará en Perú durante la Cumbre de las Américas.

María del Carmen Barroso, representante de la ANAP en el Foro de la Sociedad Civil Cubana, dijo a Radio Reloj que quisieran que los organizadores explicaran el por qué de esa exclusión.

Barroso afirmó que se sabe que hay un mecanismo de aceptación muy excluyente que apunta a dejar fuera a aquellas voces que pudieran denunciar lo que sucede en América Latina.

La representante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños señaló que esa organización incluye a unos 380 mil campesinos cubano, cuya misión principal, entre otras tantas, es producir alimentos.

La exclusión de los Comités de Defensa de la Revolución del Foro de la Sociedad Civil Hemisférica es inaceptable, porque deja fuera a la más masiva de las organizaciones cubanas.

Una de las representantes de esa organización de masas en el foro de la sociedad civil cubana, Yahilka García, destacó el aporte que se pudiera haber hecho a partir de la experiencia comunitaria de esa organización barrial.

García señaló que los Comités de Defensa de la Revolución son decisivos en la unidad de la Sociedad, pero además tienen una importante labor comunitaria vinculada a las campañas de vacunación y donación de sangre, además de la higienización de los barrios.

Una nutrida delegación de la Sociedad Civil cubana debe participar en el foro hemisférico que tendra lugar en Lima, capital de Perú, durante la VIII cumbre de las Américas, que sesionará en abril venidero.

