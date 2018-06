Nuevos maestros a las aulas camagüeyanas

Camagüey, Cuba.- La escuela pedagógica Nicolás Guillén contribuirá a disminuir el déficit de profesores en Camagüey, al graduar, el 5 de julio, a más de 270 educadores, en las especialidades de educación primaria, preescolar e inglés.

El director de la institución, Idalberto Reyes Porro, aseguró que la formación con perfiles pedagógicos favorece la calidad del proceso docente-educativo, por lo cual, durante el calendario escolar, sus esfuerzos están en capacitar lo mejor posible a esos jóvenes.

De igual forma reconoció que durante tres cursos consecutivos los alumnos reciben una preparación integral que les permite, una vez en las aulas, llevar los conocimientos a la par con la formación de valores.

Para el próximo período lectivo las prioridades de la Nicolas Guillén estarán enfocadas en la formación y orientación profesional, la superación del personal docente y la calidad del aprendizaje.

