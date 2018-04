Nueva oficina de trámites en Artemisa

Próximamente en la ciudad capital de Artemisa será inaugurada la Oficina de Trámites y Servicios a la población, que corresponde a una experiencia de la provincia de Mayabeque.

En la calle 50, esquina 21 del municipio artemiseño, se ubica la unidad que concentrará los servicios que ofrecen en diversos lugares Notaría, Vivienda, la ONAT, Planificación Física, el Registro Civil, de la Propiedad y del Consumidor, Asistencia Social y Cobro de Multas.

El nuevo establecimiento de trámites en Artemisa es fruto de la contribución del uno por ciento al desarrollo territorial que contará con un punto para la venta de sellos, tan necesarios en cualquiera de las prestaciones.

Según proyecciones de la Administración Provincial, es propósito extender al resto de los municipios esta oficina, en la cual es incuestionable el ahorro del tiempo y el aumento de la agilidad en las gestiones.

