Zona del norte de Ciego de Ávila se recupera

Ciego de Ávila, Cuba. – Los poblados de Punta Alegre y Punta San Juan, al norte de Ciego de Ávila, son hoy zonas costeras en constante revolución tras el paso del huracán Irma que devastó la mayor parte del fondo habitacional.

Aunque falta mucho por hacer, numerosas viviendas y centros estatales ya se han recuperado con la fuerza de los habitantes de ese litoral y el apoyo de organismos del municipio de Chambas y del resto de la provincia.

Dolores Pérez, con 72 años de edad, disfruta ya de su nuevo hogar, mucho mejor que el anterior, y ahora con sus propias manos enchapa de azulejos su baño y meseta con el agradecimiento eterno a la Revolución.

Su hija, Lisandra Escobar, también habita ya su nueva morada, junto a su familia, tras ser beneficiada con una inversión estatal a menor costo y con facilidades de pago, al igual que muchos pobladores de Punta Alegre y Punta San Juan.

