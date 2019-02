La Habana Cuba. – Como fehaciente demostración de los daños humanos y económicos ocasionados por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, en su obcecada política de agresión y hostilidad hacia Cuba desde el mismo triunfo de la Revolución, el pueblo cubano estableció una Demanda en Proceso Ordinario sobre Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios.

Representado por sus sus principales organizaciones de masas y sociales, encauzó un proceso jurídico que puso a Washington en el banquillo de los acusados.

Entre los años 1999y 2000 se desarrolló ese amplio proceder legislativo que demostró, con pruebas concretas, los daños humanos y económicos que las administraciones imperialistas ocasionaron al pueblo cubano, proceso que tuvo una amplia divulgación en la prensa de nuestro país, y alcanzó gran repercusión internacional.

LA DEMANDA DEL PUEBLO CUBANO EN ESPERA DE RESPUESTA

El exhaustivo proceso jurídico, Demanda del Pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos y económicos, se llevó a cabo por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana.

En él intervinieron destacados juristas a nombre y en representación de la CTC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas. También la FEU, la FEEM, la Organización de Pioneros José Martí, los CDR y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Esas demandas estuvieron motivadas por el alto precio en vidas y perjuicios económicos que los cubanos hemos sufrido por las múltiples acciones acometidas por los gobiernos de Estados Unidos con el objetivo de destruir nuestra Revolución y apoderarse de Cuba.

