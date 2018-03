Yo voto por Fidel, afirma un avileño

Ciego de Ávila, Cuba.- José Manuel Iglesias es un anciano de Ciego de Ávila que se acerca a los 90 años con su mente lúcida, por eso recuerda cómo eran las elecciones en la Cuba neocolonial, signada por la corrupción.

Todo era un fraude, refiere el avileño, quien agrega que los políticos aspirantes a cargos compraban los votos de personas humildes que necesitaban el dinero para subsistir y comprar medicamentos para niños enfermos.

Señala José Manuel Iglesias que en la Cuba capitalista la prensa satirizaba a los candidatos, mientras se exhibían propagandas en vidrieras, postes y otros lugares para engañar a los electores, que en aquella época eran analfabetos.

Confiesa el avileño que antes de 1959, en cualquier poblado de Cuba, cuando llegaban las elecciones, la vida se hacía más peligrosa con la burguesía en el poder, realidad bien diferente gracias a la Revolución.

