Voto en defensa de Cuba

La Habana, Cuba.- Solo la unidad constante del pueblo en todo proceso, sobre todo en estas elecciones son garantía de la defensa de la Revolución, aseveró Agustín Lage, director del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, tras ejercer su derecho al voto en la capital.

Agregó que en nuestra patria no puede haber fragmentación, ni resquebrajamiento como ocurrió en las luchas por la independencia en el siglo XIX; y señaló que con nuestro voto defendemos la soberanía, justicia y la continuidad de la obra revolucionaria.

Destacó Agustín Lage que el Comandante en Jefe Fidel Castro dijo en la etapa del período especial que mientras el pueblo tenga el poder lo tiene todo por lo que ha luchado y esforzado, durante tanto tiempo.

Esta votación reafirma nuestro socialismo , puntualizó el director del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, y sobre todo, el trabajo de actualización del modelo económico.

