La Habana, Cuba.- Esta semana visitará Cuba el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, para inaugurar la embajada del país africano y dialogar con autoridades de la isla, se informó.

Según el programa de la visita oficial el mandatario, de 56 años, llegará a La Habana el miércoles 14 de marzo y dejará la misma el sábado después de cumplir una amplia agenda.

El jueves Kenyatta rendirá homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y a los próceres africanos, y sostendrá conversaciones oficiales con altas autoridades anfitrionas, mientras que la embajada de Kenya será inaugurada el viernes.

Uhuru Kenyatta es el presidente de Kenya desde 2013 y el máximo dirigente del partido político Unión Nacional Africana de Kenya, el antiguo partido único de Kenya.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.