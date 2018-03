Visitará Cuba alto dirigente político de Vietnam

La Habana, Cuba.- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, realizará una visita de Estado a Cuba, del 28 al 30 de marzo, comunicó este miércoles la Cancillería de la mayor de las Antillas.

De acuerdo con el comunicado, el visitante sostendrá conversaciones oficiales con autoridades cubanas y cumplimentará otras actividades durante su estancia.

En junio del pasado año, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, ratificaron en Hanoi el excelente estado de las relaciones bilaterales.

Durante aquella ocasión, ambas partes reafirmaron los tradicionales nexos de amistad y solidaridad entre las dos naciones, los cuales se consolidarán con la venidera visita a la Isla del secretario general del Partido Comunista de Vietnam

