Visita La Habana buque de instrucción mexicano

La Habana, Cuba. – El buque Huasteco MP 01, de la Secretaría de la Marina Armada de México, llegó este viernes al muelle internacional de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba en La Habana, donde permanecerá anclado durante tres días.

La Marina cubana recibió a los colegas, liderados por el Capitán de Fragata, Carlos Alberto Maldonado, quien comentó que el viaje de instrucción Caribe 2018 es una experiencia para propiciar el intercambio cultural entre infantes de marina y cadetes.

Los visitantes colocaron una ofrenda floral ante la estatua de José Martí, en el Parque Central, y compartieron con autoridades de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la capital cubana y la Casa de la Amistad, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Este es el segundo viaje que Huasteco realiza en un año, y abrirá sus puertas al público hasta el domingo, previo a su salida hacia República Dominicana

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.