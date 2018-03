Visita el embajador de Japón unidades agrícolas en Camagüey

Camagüey, Cuba. – Masaru Watanabe, embajador de Japón en Cuba, visitó este martes la provincia de Camagüey para inaugurar el desarrollo de tres proyectos de producción y conservación de semillas en la agricultura urbana y suburbana, financiado por la sede diplomática del país nipón en la Isla.

Esa iniciativa tiene como objetivo fomentar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y sus habitantes, explicó Watanabe, quien significó la colaboración entre ambas naciones en más de CIEN programas similares.

En su recorrido por la granja urbana Los Ranchos, de la Empresa Agropecuaria de Camagüey, y el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomo-patógenos, el embajador observó algunas de las casi 30 variedades especies de hortalizas, frutas y vegetales que se cosechan.

También constató el funcionamiento de la maquinaria instalada, como una cámara de frío para la conservación de las semillas.

