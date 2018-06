Visita Diaz Canel empresa láctea Bayamo

Bayamo, Cuba.- Las fábricas de Helados y Queso de Bayamo, las visitó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, en el primer día de un recorrido por la provincia de Granma.

El mandatario cubano, apreció el reinició de las producciones de helados en esa entidad luego de una reciente reparación, para enfrentar las altas demandas de ese alimento lácteo durante el verano.

Rafael Vireyes, director de la Empresa de Productos Lácteos Bayamo, actualizó al Presidente Cubano, sobre las labores de reparación, mantenimiento e inversiones ya acometidas y las que están en proceso en varias unidades.

Miguel Díaz Canel, estuvo este miércoles en el sitio histórico Demajagua en Manzanillo, escenario del inicio de nuestras luchas libertarias, recorrió el Paseo de esa ciudad e intercambió con productores de arroz en la cooperativa de créditos y servicios Octavo Congreso de Yara.

