Villa Clara sede de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

Villa Clara, Cuba. – Centros que contribuyeron el pasado año con acciones ambientales en Villa Clara, recibirán hoy merecido reconocimiento en el acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se realizará este 5 de junio en la central provincia.

El territorio avanzó en estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, en fase de implementación, y cumplió misiones vinculadas con la Tarea Vida, Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático.

Previo a la celebración por la efeméride, integrantes de varios organismos depositarán una ofrenda floral en el Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.

El acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente tendrá lugar hoy en el Palacio de Pioneros de Santa Clara, donde se entregarán premios nacionales de Medio Ambiente, y se reconocerán a Villa Clara, Pinar del Río, Camagüey y Granma como destacadas.

