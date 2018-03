Vietnam propone a Cuba para exportaciones a terceros

La Habana, Cuba.- Empresas de Vietnam y Cuba sostuvieron conversaciones para establecer negocios que permitan colocar productos de buena calidad y precios en ambos mercados domésticos y en terceros países, confirmó el ministro Tran Tuan Anh.

El titular de la cartera de Industria y Comercio de la nación asiática, apreció el interés de fomentar producciones conjuntas de cara a las exportaciones en distintos sectores, incluidas las manufacturas avanzadas.

Actualmente, el intercambio bilateral asciende a poco más de 200 millones de dólares anuales, y la intención es elevar la cifra a 500 millones, dijo el funcionario en un foro, que contó con la participación del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca

Tran Tuan Anh exhortó también a eliminar obstáculos burocráticos, y pidió a las empresas posturas proactivas para aprovechar mejor el marco institucional.

Cuba y Vietnam firmaron sendos memorandos de cooperación en materia de comunicaciones y justicia, en el marco de la visita que realiza a la isla el primer secretario del Partido Comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong.

Tal acto estuvo presidido especialmente por la ministra cubana de Justicia, María Esther Reus, y el titular vietnamita de Recurso Natural y Medio Ambiente, Tran Hong Ha.

Este nuevo arreglo sobre cooperación en la esfera de las comunicaciones entre los ministerios de ambos países, fue suscrito por el vice titular cubano de la cartera, Wilfredo González, y su homólogo vietnamita, Nguyen Thanh Hung.

Mientras, el programa de colaboración entre los dos ministerios de Justicia para el período 2018-2019 fue registrado por el viceministro cubano Francisco García, y su par vietnamita Nguyen Khanh Ngoc.

