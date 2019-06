Vicesecretario de Hizbulah recibe a dirigente partidista cubano (+Fotos)

El vicesecretario general de Hizbulah, Naim Kassem, recibió a Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del Partido Comunista de Cuba, quien cumplió su segundo día de visita de trabajo a El Líbano.

Kassem elogió la experiencia de la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro Ruz, a la cual consideró un ejemplo de la lucha de los pueblos en América Latina y el Caribe, contra los esquemas hegemónicos de Estados Unidos.

También resaltó la importancia de continuar la cooperación y coordinación entre ambos pueblos en la lucha por anular planes y conspiraciones dirigidos a eliminar las causas justas.

Con tal motivo, el dirigente de la Resistencia islámica libanesa, exhortó a combatir el llamado Acuerdo del Siglo, que elaborado por el gobierno norteamericano trata de acabar con los derechos del pueblo palestino, y favorecer al usurpador régimen de Israel.

