Vicepresidente Valdés Mesa visita a Pinar del Río tras paso de huracán

El primer vicepresidente de los consejos de estado y de ministros, Salvador Valdés Mesa, se reúne con los integrantes del Consejo de Defensa del municipio pinareño de Sandino, en el occidente de Cuba, para valorar los daños ocasionados por el huracán Michael.

Valdés Mesa se interesó por los evacuados que ya retornaron a sus hogares, el abasto de agua y alimentos. Además del servicio eléctrico cuyo restablecimiento está a cargo de una brigada de linieros procedente de Mayabeque.

En el caso de las viviendas se reporta 310 afectaciones y entre ellas 37 derrumbes totales, la provincia es visitada hoy por una decena de ministros de los diferentes sectores.

