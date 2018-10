Vicepresidente cubano visitará Guinea Ecuatorial

La Habana, Cuba. – El vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda realizará una visita a Guinea Ecuatorial, para participar en las actividades por el aniversario 50 de su Independencia.

Según una nota oficial, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista estará en el país africano del 10 al 13 de octubre, al frente de una delegación.

Junto a Morales Ojeda viajarán la directora de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gisela García Rivera y el embajador de Cuba en la República de Guinea Ecuatorial, Rodobaldo Isasi Herrera.

La independencia de Guinea Ecuatorial de España se proclamó el 12 de octubre de 1968, durante el undécimo Gobierno de España de la dictadura franquista, como parte del proceso de descolonización de África apoyado por las Naciones Unidas.

