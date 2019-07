Vicepresidenta de Vietnam visita áreas arroceras de Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – La marcha de la quinta etapa del proyecto arrocero Vietnam-Cuba fue corroborada este martes por la vicepresidenta del país asiático, Dang Thi Ngoc Thinh, en campos de desarrollo del cereal al sur del municipio pinareño de Los Palacios.

Durante el encuentro con directivos de la Empresa Agroindustrial de Granos enclavada en ese territorio, la dirigente elogió la composición del programa y la presencia de las fotos de los inolvidables líderes Ho Chi Ming y Fidel Castro.

La quinta etapa del proyecto arrocero Viet-Nam-Cuba en suelos de Cubanacán, municipio pinareño de Los Palacios, merecieron el elogio de la vicepresenta, en los cuales se aspiran obtener unas 6 toneladas del grano por hectáreas.

Dang Thi Ngoc Thinh reconoció la laboriosidad de los hombres que trabajan en la zona, donde el empleo de las más novedosas tecnologías favorecerán el progreso del cereal.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.