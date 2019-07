Vicepresidenta de Vietnam valora de memorable su visita a Cuba

La Habana, Cuba. – Al término de su estancia de cinco días en Cuba, la vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, calificó de fructífera y memorable su visita oficial a la Isla, durante su despedida este jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Agradeció en particular el encuentro con el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y General de Ejército, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, un intercambio que reafirma los lazos de hermandad.

Como parte de su agenda oficial, la vicepresidenta vietnamita recorrió proyectos socioeconómicos, intercambió con personalidades del ámbito político y empresarial y asistió a la celebración del evento cultural Días de Vietnam en Cuba.

Nguyen Trung Thanh, embajador del país asiático en la Isla, manifestó total satisfacción con la visita, y consideró que se fortalece el compromiso y la necesidad de impulsar nuevos proyectos bilaterales.

