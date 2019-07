Vicepresidenta cubana intercambia con panameños (+Fotos)

La vicepresidenta cubana, Gladys Bejerano, intercambió en Panamá, con un grupo de miembros del Movimiento de Solidaridad con la nación caribeña, quienes manifestaron su agradecimiento a la Revolución.

Una madre panameña, cuyo hijo se graduó de medicina en la Isla, habló de su incondicional apoyo a Cuba; porque es un ícono en cuanto a solidaridad, dignidad y cultura de paz; porque ha compartido lo que tiene, y no lo que le sobra.

A nombre de los casi mil médicos graduados en nuestro país, habló Aníbal Arias, quien nunca deja de agradecer todo lo que aprendió en la Isla, al igual que la joven universitaria Ileana Corea.

Bejerano reconoció que la solidaridad de Panamá con Cuba, no es algo pasajero, porque tiene raíces e historias que se mantendrán en el tiempo, y prometió que la llama y la esperanza de la Revolución no se apagará, en nombre de todas las personas necesitadas de una esperanza para luchar.

