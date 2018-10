Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba inicia gira internacional

El Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina González, se reunió en la sede de la Duma Estatal en Rusia con Iván Ivanovich, vicepresidente Primero de la Cámara Baja del Parlamento ruso, y del Partido Comunista.

Ambas partes analizaron el estado actual de los vínculos parlamentarios entre los dos países; por su parte, el vicecanciller Medina agradeció en nombre del pueblo y el gobierno cubanos, el discurso del Canciller de Rusia en Naciones Unidas.

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, comienza hoy visitas de trabajo a Rusia, España, Nueva Zelanda, Australia y Timor Leste.

La Cancillería informó que el diplomático será recibido por altas personalidades de los respectivos gobiernos y ministerios de relaciones exteriores, con quienes intercambiará criterios sobre temas de interés común de la agenda bilateral y del escenario internacional.

(Visited 1 times, 48 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.