Viceministro de las FAR chequea obras en Camajuaní

Camajuaní, Cuba. – El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, visitó la localidad de Camajuaní para comprobar los avances del proceso de recuperación de ese municipio de Villa Clara, afectado hace medio año por el huracán Irma.

Durante su estancia en esa comunidad destacó la prioridad que se la da en el país al tema de la vivienda, como una de las tareas más importantes que se acomete este año, a fin de rehabilitar el fondo habitacional dañado por el intenso meteoro.

El también viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Joaquín Quintas Solá, recorrió en el municipio villaclareño de Camajuaní el poblado de Aguada de Moya, apadrinado por distintas entidades para convertirla en una comunidad de nuevo tipo.

Quintás Solá explicó la necesitad de poner en práctica diferentes tipologías de viviendas para acelerar su construcción y entregarlas en breve plazo a los afectados.

