Viceministro de Comercio Exterior insta a incrementar exportaciones

Santa Clara, Cuba. – A fin de impulsar las exportaciones y colaboración económica internacional, Roberto López Hernández, viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, sostuvo una reunión de trabajo en Villa Clara.

En la cita donde asistieron directivos de la Pesca, la Agricultura, la Universidad Central de Las Villas, y otras entidades, se evaluaron las perspectivas de los productos y las acciones concretas para su venta en el exterior.

Durante el intercambio del viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera con organismos de Villa Clara para acelerar las exportaciones, también se trazaron estrategias dirigidas a consolidar renglones exportables y otros todavía por fomentar.

López Hernández recorrió, además, varias empresas para impulsar la tarea, como única vía para adquirir la divisa necesaria en función del desarrollo de programas y proyectos.

