Viceministra insta a luchar contra el bloqueo

La Habana, Cuba. – La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González, ratificó el compromiso por el acercamiento entre la nación y su emigración en la clausura de la Reunión de trabajo de los Cónsules.

Asimismo, instó a la solidaridad y a la necesidad de luchar por la eliminación del bloqueo impuesto hace casi 6 décadas por Estados Unidos contra la Isla, y convocó a la celebración del IV Encuentro Regional de Cubanos Residentes en el Exterior, con sede en México.

La vicecanciller expresó que ese evento el 18 de octubre, se convertirá en un apoyo más a la política de la Revolución, para enfrentar las agresiones del imperialismo contra la mayor de Las Antillas, aseveró.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.