Viceministra cubana inicia visita de trabajo a Uzbekistán

La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, inicia una visita de trabajo a Uzbekistán.

Este domingo, la vicecanciller sostuvo un cálido encuentro con su similar de Turquía, Yavuz Selim Kiran, en un breve tránsito por ese país, indicó la propia funcionaria en su cuenta de twitter.

En las conversaciones se constató el positivo estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de continuar ampliándolas y profundizándolas, subrayó González Fraga en la red social.

Con anterioridad, la viceministra cubana de Relaciones Exteriores visitó Polonia, donde dialogó con su similar de ese país, Bartosz Cichocki, y otros funcionarios de la Cancillería sobre temas bilaterales y de la agenda internacional, esa visita se produjo tras una fructífera gira por Georgia y Belarús, como parte de un periplo que también incluye a Reino Unido, Islandia e Irlanda.

