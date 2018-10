Vicecanciller yemenita rechaza bloqueo impuesto a Cuba

El viceministro de Asuntos Políticos de la Cancillería de Yemen, Mansour Ali Bagach, rechazó en La Habana el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos desde hace casi 60 años.

El diplomático, quien visita la isla para una reunión de consultas intercancillerías, comentó a medios cubanos que su país se opone a medidas unilaterales como la aplicada por el Gobierno estadounidense contra nuestro pueblo.

Por supuesto, estamos dispuestos a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de Cuba y la necesidad de levantar el bloqueo, adelantó.

La nación antillana presentará el venidero día 31 ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas un proyecto de resolución que reclama el fin del cerco económico, financiero y comercial estadunidense.

