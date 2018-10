Vicecanciller de Yemen aboga por la paz

El vicecanciller de Yemen, Mansour Ali Baggsh, abogó en La Habana por el diálogo, para finalizar el conflicto que desangra a esa nación de la península Arábiga desde hace 4 años.

Queremos la paz y no la guerra, expresó el viceministro de Relaciones Exteriores, quien realiza una visita a Cuba, y resaltó que en el pasado se realizaron diversas conferencias para silenciar las armas, entre esas una celebrada en Kuwait, pero no alcanzaron su objetivo, en su opinión, por la negativa del movimiento hutí Ansar Allah.

Baggsh reiteró también el respaldo de su país a la causa palestina al tiempo que criticó el apoyo de Estados Unidos a Israel y reclamó el cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre el tema.

Asimismo, denunció el sostenido incumplimiento por parte de Tel Aviv de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

