Vicecanciller cubano comparte con brigada médica en Nauru

Hoy el vicecanciller cubano Rogelio Sierra compartió en Nauru con la brigada médica del país caribeño, que presta servicios en esa nación, en el contexto de su participación en el Foro de las Islas del Pacífico.

Sierra calificó de ameno el encuentro con los 15 colaboradores, quienes llegaron al pequeño Estado insular la semana pasada, integrados por galenos de diversas especialidades, como oncología, nefrología, siquiatría, endocrinología y medicina interna.

Hoy quedó inaugurado el Foro, principal evento de la región del Pacífico, que agrupa a 14 pequeños Estados insulares, así como a observadores y socios de diálogo, condición que ostenta la mayor de las Antillas desde el 2013.

A propósito del evento regional en Nauru, el gobierno de la mayor de las Antillas recordó que tiene en común con los pequeños Estados insulares desafíos como el cambio climático y el desarrollo sostenible.

