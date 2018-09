Vicecanciller cubana dialoga con representantes polacos

La vicecanciller de Cuba, Ana Teresita González Fraga, sostuvo un encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Bartosz Cichocki, en el que intercambiaron sobre temas bilaterales y de la agenda internacional.

La representante cubana, quien dialogó también con otros directivos de la Cancillería, se reunió con el vicepresidente del Parlamento polaco y el presidente del grupo parlamentario, Polonia-Cuba.

Durante sus diálogos, las partes expresaron la voluntad de fortalecer los vínculos parlamentarios, indicó González en su cuenta de Twitter, cuya estancia de 2 días en la nación europea profundiza los lazos amistosos entre ambos países.

Además de Polonia, el programa de la representante de la nación antillana, quien ya estuvo en Belarús y Georgia, incluye visitas a Uzbekistán, Reino Unido, Islandia e Irlanda.

