Verano 2019 en Cuba !Vívelo!

La Habana, Cuba. – Este fin de semana inicia en toda Cuba el intenso y variado programa de actividades para disfrutar del verano, cuya apertura oficial será en Camagüey, este domingo, por sus resultados en la recreación, anunció a la prensa el miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosvany Acosta.

Convocó a vivir con alegría, en compañía de familiares y amigos, la etapa estival que tendrá como epicentro las comunidades, y destacó que llegará a varios territorios el espacio de intervención comunitaria Zona Joven, con acciones de impacto social.

Campamentos de verano, rutas históricas, ferias, actuaciones del Circo Nacional y festivales deportivos recreativos forman parte de las disímiles opciones veraniegas.

Maykel Blanco y su Salsa Mayor protagonizará la gira nacional del verano, que comenzará este domingo en Camagüey, durante la cual podrán disfrutar de la canción Vívelo.

