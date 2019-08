Venezuela y Cuba ratifican estrechas relaciones en materia judicial

Moscú, Rusia. – El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, y la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Farah Saucedo, ratificaron las estrechas relaciones entre los máximos entes judiciales de ambos países.

Durante la X Conferencia Internacional Conmemorativa sobre Ejecución de los Actos Judiciales, con sede en Moscú, las partes abordaron además la hermandad histórica existente entre los pueblos venezolano y cubano.

Moreno aseveró que las relaciones de cooperación institucional entre los poderes judiciales de Venezuela y Cuba continuarán robusteciéndose con el objetivo de mantener el intercambio de experiencias y la optimización del servicio en este ámbito.

La X Conferencia Internacional Conmemorativa sobre Ejecución de los Actos Judiciales reúne en la capital rusa a altos representantes de más de 50 países de América, Europa, Asia y África.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.