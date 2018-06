Valoran programa de la Cuenca del Cauto

Bayamo, Cuba.- El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente del Consejo de Estado, presidió este viernes en Bayamo la rendición de Cuenta del Consejo de la Cuenca del Cauto.

En el análisis y ante la presencia de Inés María Chapman, Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se ratificaron las acciones del Plan de Ordenamiento Territorial, el enfrentamiento a las ilegalidades, seguimiento a las inversiones y mantenimientos planificados a los sistemas de tratamiento de residuales.

En los 5 años el 90 por ciento de las inversiones abarcaron obras en la red de acueducto, mantenimiento a redes hidrológicas y actividades de suministro y calidad del agua potable.

El pasado año en la Cuenca del Cauto, se destinó parte del financiamiento que aportó el Estado Cubano, a proteger la biodiversidad y paisajes, eliminar residuales y preservar los suelos.

