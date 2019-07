Valora Héroe cubano debates del Parlamento

La Habana, Cuba. – El diputado cubano Gerardo Hernández valoró de importantes los debates del Parlamento en torno a los proyectos de Ley de Pesca, Electoral y Símbolos Nacionales, que deben aprobarse en la plenaria este fin de semana.

Estamos legislando para completar un proyecto de extrema importancia: la nueva Constitución respaldada por la mayoría de los cubanos, en referendo popular tras un amplio proceso de debate, declaró Hernández.

El también Héroe de la República, comentó que los tres documentos son analizados a cabalidad por los legisladores, en sesiones parlamentarias previas al tercer período ordinario de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Hernández refirió que esta Asamblea cobra mayor realce, porque es la primera celebrada después de aprobada la actual Carta Magna, respaldada por la mayoría de los cubanos el pasado 24 de febrero en referendo popular.

