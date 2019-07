Unidad: Fuerza formidable de la Revolución

La Habana, Cuba.- Pensar como país, pensar Cuba, es entregarnos al servicio de la nación, sacando mayor provecho de la fuerza más formidable de la Revolución: la unidad, afirmó el Presidente Miguel Díaz Canel , al clausurar la sesión plenaria del Parlamento, a la que asistió el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro.

Agregó que ese es nuestro monumento a la generación histórica, una obra en construcción que sostenga el presente y garantice el futuro de la Patria.

Díaz Canel recordó que en unos días celebraremos un nuevo aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y expresó que en Granma, sede de los festejos, estará una representación de las nuevas generaciones, como continuidad del proceso revolucionario.

Hoy, sentenció a los diputados, resulta impostergable llamar al pueblo cubano y a la máxima dirección del país para que cuanto hemos hecho y hagamos sea defendido por todos.

El presidente Miguel Díaz Canel expresó su satisfacción por constatar que el gobierno y la Asamblea Nacional trabajan en sintonía juntos, consagrados a hallar soluciones.

Dijo que termina un ciclo de trabajo intenso y productivo, durante el cual el Parlamento aprobó no solo 3 nuevas leyes, sino que las comisiones han evaluado actividades fundamentales, apuntando en que se avanza y cuanto es posible hacer para solucionar los problemas

Estamos en condiciones de elegir en octubre, en la Asamblea Nacional, los cargos principales y posteriormente, antes de fin de año, designar al Consejo de Ministros, aseveró al clausurar el período de sesiones del Parlamento.

Antes de detallar algunos resultados de la economía nacional que dijo: Puede crecer ligeramente este año, Díaz Canel aclaró que en el primer semestre, por la hostilidad de Estados Unidos, el país sufrió restricciones en las divisas y los combustibles.

Al clausurar la Asamblea Nacional, el Presidente Miguel Díaz Canel señaló que en el primer semestre se aprobaron 10 nuevos negocios con capital extranjero, y se proyecta la terminación de 15 748 viviendas.

El país avanza y ninguna política imperial podrá superar nuestra vuluntad de ir por más, significó, y subrayó que nada podrán lograr los aspirantes a verdugos del pueblo cubano frente al empeño de trabajar para vencer y derrotar la genocida política anticubana con el esfuerzo de todos.

Díaz Canel se refirió al desabastecimiento de meses recientes, en primer lugar por la falta de liquidez, pero también por la mentalidad importadora que mata la iniciativa.

Enfatizó en la pobre gestión exportadora, el escaso encadenamiento de la producción nacional con la inversión extranjera y el turismo, y la falta de visión sobre los aportes de la informatización de la sociedad.

El Presidente Miguel Díaz Canel subrayó que se realizan análisis periódicos para evaluar las medidas económicas, y dijo que oportunamente se anunciarán nuevas decisiones en el Comercio Interior y otras que deberán movilizar todas las reservas productivas del país.

Significó en el Parlamento los aportes de los recorridos gubernamentales, y de poner el pensamiento colectivo en función de la batalla económica, al tiempo que más adelante en su discurso abordó aspectos de la política exterior de la Revolución.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado abiertamente la vigencia de la Doctrina Monroe, viejo instrumento del colonialimo que amenaza la soberanía de todas las naciones de América y pretende intimidar al resto del mundo, denunció Díaz-Canel.

Ante los numerosos medios de agresión imperial aplicados contra Venezuela, reiteró la firme solidaridad y apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista.

El Presidente resaltó que la Asamblea Nacional será siempre un espacio para reflexionar, compartir y decidir, de manera colectiva, cómo activar mejor los resortes de nuestra prosperidad.

Detrás de cada problema hay un cubano y cubana que necesita atención, dijo el Mandatario, quien llamó a recuperar la sensibilidad y ponerla de moda como palabra de orden.

En el 3er Período de Sesiones de la 9na Legislatura, el Jefe de Estado insistió en rescatar la honestidad, y el sentido de cooperación de los servidores públicos, quienes deben ser serios y eficaces en las respuestas a la población.

Díaz Canel animó a subordinar los intereses personales a los colectivos, así como a practicar la laboriosidad, y la decencia, pues de esa forma, dijo, también aportaremos al Producto Interno Bruto, crecerá la economía y la fortaleza espiritual del pueblo.

Para los enemigos de la Patria solo tenemos malas noticias, y aún NO es todo, saldremos adelante y vamos por más, subrayó el ministro de Economía y Planificación, ALEJANDRO GIL, quien esbozó la marcha de la economía en el primer semestre.

Expuso ante los diputados que la economía se ha desenvuelto en un contexto de restricciones, fundamentalmente de divisas y combustibles, aunque NO obstante, se cumplen niveles de producción esenciales para el desarrollo del país.

Antes de detallar algunos rubros con positivos resultados, GIL dijo que se logró no tomar más créditos que los que se pueden pagar en el año, premisas que cumplidas pueden detener el endeudamiento, lo que es elemento favorable para la economía.

Hay que desarrollar la industria con base en lo que se produce en el país y dirigir las inversiones a la producción de alimentos, agregó el ministro de Economía y Planificación.

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, presentó ante el Parlamento la liquidación del Presupuesto del año anterior, en el que se destinaron cuantiosos recursos a la sostenibilidad de rubros sociales como salud, educación y seguridad social.

Bolaños dijo que también se respaldó la recuperación de las afectaciones de fenómenos meteorológicos, y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para la construcción de viviendas.

La titular de Finanzas y Precios enfatizó en las nuevas medidas para impulsar la economía, y subrayó que cada peso a favor del presupuesto cuenta, y por tanto, es responsabilidad de todos velar por ello.

Al intervenir en una sesión a la que asistieron RAÚL y DÍAZ CANEL, reiteró que el justo incremento salarial anunciado tendrá que enmarcarse dentro del Presupuesto para este año, lo cual lleva a potenciar el ahorro y actuar con racionalidad, sin aumentar los precios.

El Parlamento aprobó TRES nuevas leyes, la Electoral, de Símbolos Nacionales y otra de Pesca, además de conformar el Consejo Electoral Nacional, decisiones que complementan lo establecido en la Constitución recién adoptada.

La Ley Electoral refleja la continuidad de principios, la libre nominación y elección de candidatos por el pueblo sin presiones externas sobre los electores y los pretendientes, afirmó el secretario del Consejo de Estado, HOMERO ACOSTA.

Luego de una intervención de Eusebio Leal, puestos de pie y con una atronadora ovación, los diputados aprobaron la Ley de Símbolos Nacionales que está encaminada a defender nuestra soberanía como expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo.

La Ley de Pesca establece normas para el adecuado ordenamiento y control de esa actividad.

