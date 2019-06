Una visión global desde el Caribe

Este viernes sesionó en el capitalino hotel Iberostar Parque Central, el XVII Consejo de Ministros de Asuntos Postales del Caribe, evento que pone fin a una importante jornada de debates que inició el pasado 24 de junio.

Bishar Hussein, director general de la Unión Postal Universal, UPU, calificó los tres eventos realizados en La Habana de trascendentales y necesarios, en un contexto signado por la amenaza de Estados Unidos de abandonar la organización.

El ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo, declaró al respecto que la isla defiende al correo como un servicio universal, donde las leyes del mercado no regulen sus tarifas y funcionamiento.

El titular cubano también destacó que la realización del XVII Consejo de Ministros en la isla, es una muestra más del prestigio que la Mayor de las Antillas tiene en el sistema de Naciones Unidas.

