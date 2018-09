Una visión desde la frontera con Estados Unidos

El desafío económico del nuevo gobierno mexicano y la eventual firma de otro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fueron asuntos abordados en el I Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña.

En una de las salas del Palacio de Convenciones, dos economistas mexicanos, Arturo Perales y Alejandro Valle, y el académico cubano Luis René Fernández, coincidieron en señalar que la futura administración de Andrés Manuel López Obrador tiene por delante múltiples problemas económicos y sociales.

Los expertos señalaron que la p olítica neoliberal aplicada en México en las últimas 3 décadas ha sido exitosa para la oligarquía local, vinculada al capital transnacional, y eso complica el escenario del nuevo gobierno.

En otro panel se discutió la situación del Caribe en el contexto contemporáneo y en particular de la integración de Cuba a esa área.

