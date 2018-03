Un voto de corazón

La Habana, Cuba.- La recién graduada Melissa Cabrera, médica de familia, dijo a Radio Reloj, que está orgullosa y contenta porque participó en estas votaciones de gran significación, pues demuestran cómo la juventud continúa la senda de los padres fundadores.

Los cubanos somos dichosos -argumentó- porque tenemos una Patria libre y dueña de sus propios derechos, donde las votaciones son libres, democráticas y no hay dinero de por medio como en otras naciones que se autotitulan democráticas y son una gran falsedad.

Isabel Cárdenas, ingeniera eléctrica con 20 años de experiencia en su profesión, señaló a Radio Reloj que no hay país en el mundo donde los delegados y diputados salgan directamente del pueblo como aquí.

En Cuba no hay campañas electorales en las que gana el que más dinero aporte, indicó la entrevistada. Aquí solo gana la consagración y la disposición que se tenga para contribuir con la Revolución.

