Un espacio para debatir el avance de las tecnologías en Cuba

Del 25 al 27 de septiembre de este año, La Habana será sede de la cuarta edición del Foro de Emprendedores y Líderes en Tecnologías de la Información, Felti 2019.

El foro es un espacio ideal para el intercambio entre profesionales, empresarios y organizaciones, interesadas en investigar sobre el avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la electrónica, el equipo médico y la automatización en Cuba y el mundo.

Organizado por el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, el evento tiene entre sus objetivos insertar las empresas de la industria informática cubana con potencial exportador en el mercado latinoamericano.

Bajo el lema Informatizando entre todos, el foro incluirá conferencias magistrales, rondas de negocios y presentaciones de productos y servicios de las empresas participantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.