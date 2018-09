Último día para el pago por ociosidad de la tierra

La Habana, Cuba. – Aunque es el 30 de septiembre la fecha fijada para el vencimiento del pago por la ociosidad de la tierra, este sábado constituirá el último día para abonarlo en Pinar del Río y Cienfuegos, únicas provincias del país que por ahora deberán hacerlo, según estableció la Ley del Presupuesto del Estado 2018.

De acuerdo con la directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Arelys Pérez, los municipios cienfuegueros de Rodas, Palmira, Lajas y Cruces marcan los mejores resultados hasta el momento.

Insiste, en diálogo con Radio Reloj, que tanto personas naturales como jurídicas deben sufragar en tiempo dicho tributo, para evitar sanciones por la morosidad en el pago.

Los obligados a abonar el impuesto por la ociosidad de la tierra lo harán anualmente en las sucursales bancarias correspondientes a su domicilio.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.