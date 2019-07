Turquía y Cuba por la cooperación en el turismo

La Directora General de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba, Bárbara Cruz, y el vicepresidente de ventas para Las Américas de Turkish Airlines, Mustafá Dogan, firmaron un memorando de entendimiento que permitirá estrechar los vínculos en materia de turismo.

El mecanismo rubricado, posibilitará también impulsar acciones de beneficio mutuo entre Cuba y Turquía, destaca una información del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ambos funcionarios coincidieron en que la firma del documento ratifica la voluntad del MINTUR y Turkish, de trabajar juntos para estrechar los lazos comerciales, y mejorar las relaciones bilaterales en el campo del turismo.

Ayse Berris Ekinci, embajadora de Turquía en Cuba, quien participó en la ceremonia, expresó, además, su satisfacción por el estado de los nexos entre los dos países, y se inclinó por su fortalecimiento.

