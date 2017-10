Turismo en Holguín a punto para temporada alta

Holguín, Cuba.- Trabajadores de la industria turística, en Holguín, ultiman las obras necesarias, para iniciar la temporada alta con un llamado a potenciar propuestas culturales más auténticas como valor esencial.

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Torres Iríbar, instó a concluir las tareas recuperativas del sector por el paso del huracán Irma, impulsar la relación Cultura-Turismo y ampliar opcionales extra hoteleras que fomenten otros servicios.

Tras inversiones recientes, actualizan el catálogo local ofertas de altas prestaciones como el cabaret Nocturno, los hoteles Esmeralda y Plaza Colón, el Bar Plaza o una sugerente franquicia de la Bodeguita del Medio, precisó Eddy Santos González, delegado del Turismo.

Con más de cinco mil habitaciones y unos 200 sitios de interés, la industria del ocio en el norte oriental se alista para su temporada alta a toda máquina.

