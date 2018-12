Turismo en Cuba: alentadora recuperación

Al final de año Cuba registrará 4 millones 750 mil visitantes, que representa una cifra récord y el 1, 3 por ciento de recrecimiento respecto a 2017, confirmó hoy Michel Bernal, Director Comercial del Ministerio de Turismo.

Declaró que, por octavo año consecutivo, 1 millón 100 mil canadienses habrán disfrutado del destino turístico cubano, para ratificarse como el primer mercado emisor, y los visitantes desde Estados Unidos se ubican en segundo lugar, con llegadas básicamente en buques crucero.

Los mercados de Francia, Alemania, España y Reino Unido reportan decrecimientos, en tanto registran incrementos los de Rusia, México, Brasil, China y Colombia, así como el de los cubanos residentes en el exterior.

Michel Bernal ratificó que las proyecciones para el próximo año son las de recibir 5 millones 100 mil visitantes internacionales.

(Visited 1 times, 22 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.