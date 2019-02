Tuitazo hoy en apoyo al Referendo Constitucional

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federeación de Estudiantes Universitarios y la Organización de Pioneros, convocan para hoy a un tuitazo masivo en apoyo al Referendo Constitucional que se realizará el venidero 24 de febrero.

La cita será en esa red social, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del día. Los mensajes se emitirán, principalmente, desde las cuentas en Twitter: @CubaMined y @Elecciones_Cuba.

Se utilizarán las etiquetas #Cuba, #YoVotoSí, #ReformaConstitucional, #HacemosCuba y #24Feb, con el objetivo de exponer que la reforma constitucional en Cuba es un suceso de pueblo, expresión genuina de democracia y que somos dueños de nuestro presente y futuro.

