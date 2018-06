Tributo a Maceo y Che en Santa Clara

Estudiantes, trabajadores y el pueblo de Santa Clara, se reunieron frente al busto del Titán de Bronce, para homenajear al estratega mambí y a Ernesto Che Guevara.

Durante el acto por los aniversarios 173 y 90 del natalicio de Antonio Maceo y el Che, respectivamente, combatientes de Playa Girón y otras misiones, recibieron la medalla Aniversario 60 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En la jornada de tributo a Maceo y al Guerrillero Heroico en Santa Clara, Yaima Ángel, secretaria de la Juventud en la capital villaclareña, destacó la valentía del luchador por la libertad de Cuba, cuyos ideales lo unen al Che, y el compromiso de los jóvenes de cumplir con el legado de Fidel.

Desde el lugar donde los santaclareños evocaron a Antonio Maceo, partió el pueblo en peregrinación hasta la Plaza Guevariana para continuar la jornada dedicada a ambos héroes.

Congregados frente a la escultura en bronce del Guerrillero Heroico en la Plaza de la Revolución santaclareña, el pueblo rindió tributo de recordación a Ernesto Che Guevara.

Tras concluir la multitudinaria peregrinación a la que se sumaron jóvenes y trabajadores, hasta el lugar donde reposan los restos del cubano-argentino, un grupo de pioneros recibió el cambio de atributos, mientras se entregó el carné de la Juventud y el Partido a nuevos ingresos en ambas organizaciones.

En el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, también fue cancelado un sello alegórico a la fecha y se realizó la presentación de varios textos vinculados con su vida y obra.

Asimismo, quedó inaugurada una exposición, y se presentó una aplicación para móviles que incluye un recorrido virtual por esa institución convertida en lugar obligado a visitar por cubanos y extranjeros.

