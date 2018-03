Tributo a un hombre que vivió para el periodismo. (Video)

La Habana, Cuba.- La última jornada del III Encuentro Nacional de Jóvenes periodistas, que se desarrolla en La Habana, inició con un homenaje a quien fuera presidente del gremio de la Prensa, Antonio Moltó Marttorell.

Mediante un material audiovisual, que emocionó a los delegados de la cita, colegas de la profesión expusieron sus vivencias y anécdotas vinculadas a un hombre que vivió para el periodismo.

Un eterno aplauso sirvió para que los delegados del III Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas reverenciarán la obra de Antonio Moltó, quien fuera catalogado como un guía en el apoyo e inserción de la juventud, con sus ideas renovadas en los medios de comunicación.

En el programa de este miércoles también se incluye un intercambio con la presidencia de la UPEC, así como una videoconferencia con el corrsponsal del periódico la Jornada en Nueva York, David Brooks.

