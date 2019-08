Tributo de guantanameros a Mártires de la Patria (+Fotos)

Guantánamo, Cuba. – En ocasión de conmemorarse el aniversario 62 de los sucesos del 4 de agosto, los guantanameros rindieron homenaje a los mártires de ese fatídico acontecimiento en la historia local, en el marco de la 43 Jornada de la Canción Política.

Odalys Fuentes y Mariluz Leyva, del Buró Provincial del Partido, junto a Emilio Matos y Henry Rodríguez, del Poder Popular en el Alto Oriente y el municipio cabecera, respectivamente, presidieron la cita donde se entregó un reconocimiento al trovador Mario Zamora.

El también fundador del Movimiento de la Nueva Trova dedica su quehacer a fomentar valores patrios y a defender los principios de la Revolución.

Tony Matos, primer secretario del Comité Municipal del Partido, entregó a varios guantanameros el carné de militantes, y Leuris Bueno, del Buró a esa instancia, resumió el acto, dedicado a los mártires y al aniversario 93 del nacimiento del líder de la Revolución, Fidel Castro.

