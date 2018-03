Tribunal supremo ruso recibe a embajador cubano

Cuba. – El embajador de Cuba en Moscú, Gerardo Peñalver Portal, fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, Viacheslav Lebedev.

Durante el encuentro, se confirmó la participación de una amplia delegación del Tribunal Supremo de Rusia en el Encuentro Internacional Justicia y Derecho, convocado por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, entre los días 23 y 25 de mayo del presente año.

Ambas partes coincidieron en el interés mutuo por el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los máximos órganos judiciales, sobre los problemas que sustentan la administración de justicia en el mundo actual.

Peñalver Portal, embajador de Cuba en Rusia, y Viacheslav Lebedev, presidente del Tribunal Supremo de ese país europeo, se refirieron a la disposición de continuar profundizando los vínculos y la colaboración en el sector judicial entre ambas naciones.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.