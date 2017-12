Trasvase para beneficiar la agricultura

Holguín, Cuba.- El Trasvase Este-Oeste, la más ambiciosa inversión hidráulica que se ejecuta en Cuba, ya rinde sus frutos en la provincia de Holguín, principalmente en los municipios de Mayarí y Cueto, que aprovechan sus aguas para el desarrollo agropecuario.

Hasta la fecha, en esas zonas donde se fomenta a gran escala la siembra de cultivos varios, se han puesto bajo riego más de 2 mil 700 ha de tierra pertenecientes a la Agricultura, de las cuales alrededor de la mitad tienen valor de uso.

Los impactos de las aguas suministradas por el Trasvase Este-Oeste, que se encuentra en su tercera etapa constructiva, se evidencian en el incremento de la producción de granos, especialmente del arroz.

El año próximo trae nuevas metas para el sector agrícola en el territorio holguinero, cuyas perspectivas son muy halagüeñas si se afianza la integralidad en las obras del Trasvase Este-Oeste.

